Два російські НПЗ та засоби управління ударними БпЛА на ТОТ уразили Сили оборони
5 серпня та в ніч на 6 серпня Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російських окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
НПЗ
Так, у ніч на 6 серпня атаковано нафтопереробний завод "Славнефть-Янос" у Ярославлі (Ярославська область, РФ)
"Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства - підтверджено три осередки займання. Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Водночас 5 серпня уражено НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфі (Республіка Башкортостан, РФ).
Зафіксовано ураження об'єкта з подальшою пожежею на території підприємства. Попередньо, уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35-11/1000.
Інші удари
"Крім того, підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районах Залізного Порту Херсонської області та Оленівки (АР Крим). Вони використовувалися противником для забезпечення стійкого управління безпілотними літальними апаратами", - додали в Генштабі.
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