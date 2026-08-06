Два российских НПЗ и средства управления ударными БПЛА на ВОТ были поражены Силами обороны

5 августа и в ночь на 6 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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НПЗ

Так, в ночь на 6 августа был атакован нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Янос" в Ярославле (Ярославская область, РФ)

"Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия — подтверждено три очага возгорания. Размер нанесенного ущерба уточняется", — говорится в сообщении.

В то же время 5 августа был поражен НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе (Республика Башкортостан, РФ).

Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. Предварительно, пострадали комбинированная технологическая установка и установка каталитического риформинга Л-35-11/1000.

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Другие удары

"Кроме того, подтверждено поражение двух наземных ретрансляторов для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районах Железного Порта Херсонской области и Оленевки (АР Крым). Они использовались противником для обеспечения устойчивого управления беспилотными летательными аппаратами", — добавили в Генштабе.

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