Два российских НПЗ и средства управления ударными БПЛА на ВОТ были поражены Силами обороны
5 августа и в ночь на 6 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
НПЗ
Так, в ночь на 6 августа был атакован нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Янос" в Ярославле (Ярославская область, РФ)
"Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия — подтверждено три очага возгорания. Размер нанесенного ущерба уточняется", — говорится в сообщении.
В то же время 5 августа был поражен НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе (Республика Башкортостан, РФ).
Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. Предварительно, пострадали комбинированная технологическая установка и установка каталитического риформинга Л-35-11/1000.
Другие удары
"Кроме того, подтверждено поражение двух наземных ретрансляторов для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районах Железного Порта Херсонской области и Оленевки (АР Крым). Они использовались противником для обеспечения устойчивого управления беспилотными летательными аппаратами", — добавили в Генштабе.
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