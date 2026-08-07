233 боевых столкновения за сутки: Наиболее интенсивные бои продолжались на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 233 боевых столкновения. Наиболее ожесточенные бои велись на Покровском, Константиновском и Южно-Слобожанском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершил 91 авиационный удар, сбросив 308 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10 621 дрон-камикадзе и совершил 3 176 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение с противником, агрессор нанес два авиаудара, сбросив шесть авиабомб, осуществил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 20 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, Дворичанское, Западное и в сторону населенных пунктов Избицкое, Гоптовка, Вильча, Волоховка, Шевьяковка, Хатное.

На Купянском направлении произошли две атаки противника в сторону Кившаровки и Богуславки.

На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Ямполя и в сторону населенных пунктов Озерное, Новоселовка и Диброва.

На Славянском направлении противник 16 раз штурмовал в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах Приволья, Никифоровки и в сторону Малиновки и Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении населенных пунктов Долгая Балка, Степановка.

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На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Удачное и в направлении населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Матяшево, Новоподогородное.

На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону населенного пункта Егоровка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили десять атак в сторону населенных пунктов Ривное, Гуляйпольское, Староукраинка, Чаривное. На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления БПЛА, шесть артиллерийских систем и 18 районов сосредоточения живой силы противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также уничтожены один танк, 11 боевых бронированных машин, 67 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 14 наземных робототехнических комплексов, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 386 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники противника.