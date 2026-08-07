Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 455 420 человек (+1 210 за сутки), 12 247 танков, 47 522 артиллерийские системы, 25 098 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 455 420 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 455 420 (+1 210) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 247 (+1) единиц
- боевых бронированных машин – 25 098 (+11) единиц
- артиллерийских систем – 47 522 (+67) единицы
- РСЗО – 2 008 (+2) единиц
- средства ПВО – 1 550 (+3) единиц
- самолетов – 439 (+0) единиц
- вертолетов – 354 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 2 152 (+14) единицы
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 447 855 (+1 589) единиц
- крылатых ракет – 5 007 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 34 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 131 068 (+386) единиц
- специальной техники – 4 502 (+6) единицы.
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490 одиниць знищеної техніки та 1210!! чумардосів за день.
Броня норм, НРК, спецтехніка, арта та логістика файно, ППО супер.
Спецтехніка перевалила за 4 500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 455 000 це більше ніж все міське населення Приморського краю.