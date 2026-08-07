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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 455 420 человек (+1 210 за сутки), 12 247 танков, 47 522 артиллерийские системы, 25 098 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 455 420 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 455 420 (+1 210) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 247 (+1) единиц
  • боевых бронированных машин – 25 098 (+11) единиц
  • артиллерийских систем – 47 522 (+67) единицы
  • РСЗО – 2 008 (+2) единиц
  • средства ПВО – 1 550 (+3) единиц
  • самолетов – 439 (+0) единиц
  • вертолетов – 354 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 2 152 (+14) единицы
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 447 855 (+1 589) единиц
  • крылатых ракет – 5 007 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 34 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 131 068 (+386) единиц
  • специальной техники – 4 502 (+6) единицы.

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Потери российских оккупантов

Автор: 

армия РФ (23898) Генштаб ВС (8567) ликвидация (4509) уничтожение (10488)
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Топ комментарии
+23
Минув 4552! день москальсько-української війни.
490 одиниць знищеної техніки та 1210!! чумардосів за день.
Броня норм, НРК, спецтехніка, арта та логістика файно, ППО супер.
Спецтехніка перевалила за 4 500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 455 000 це більше ніж все міське населення Приморського краю.
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07.08.2026 06:57 Ответить
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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07.08.2026 07:06 Ответить
+12
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07.08.2026 06:58 Ответить

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