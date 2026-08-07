Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 455 420 человек (+1 210 за сутки), 12 247 танков, 47 522 артиллерийские системы, 25 098 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 455 420 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 455 420 (+1 210) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 247 (+1) единиц

боевых бронированных машин – 25 098 (+11) единиц

артиллерийских систем – 47 522 (+67) единицы

РСЗО – 2 008 (+2) единиц

средства ПВО – 1 550 (+3) единиц

самолетов – 439 (+0) единиц

вертолетов – 354 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 2 152 (+14) единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня – 447 855 (+1 589) единиц

крылатых ракет – 5 007 (+0) единиц

кораблей / катеров – 34 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 131 068 (+386) единиц

специальной техники – 4 502 (+6) единицы.

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