На фронте произошло 170 столкновений, больше всего атак - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 6 августа на фронте произошло 170 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем сводке Генерального штаба ВСУ.

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Интенсивность боев и массированные удары

Российские войска нанесли один ракетный удар и осуществили 54 авиаудара с применением 179 управляемых авиабомб. Также противник использовал 6779 дронов-камикадзе и провел 2116 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

"Всего с начала этих суток произошло 170 боевых столкновений", - сообщили в Генштабе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано одно боевое столкновение и 40 обстрелов. На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз атаковал позиции украинских подразделений в районах ряда населенных пунктов.

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Где велись самые ожесточенные бои

На Покровском направлении зафиксировано 23 атаки. Противник пытался продвинуться в районах нескольких населенных пунктов, часть боевых столкновений продолжается. По предварительным данным, на этом направлении ликвидировано 31 оккупанта и 8 ранено, уничтожена техника, склады и укрытия.

По 15 атак произошло на Славянском и Константиновском направлениях. На Лиманском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано по шесть боев, на Краматорском – четыре, на Купянском и Александровском – по два.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение, а на Приднепровском направлении наступательных действий не зафиксировано. На других участках фронта существенных изменений в обстановке не произошло.

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