РЛС раннього виявлення, ретранслятори БпЛА та інші об’єкти РФ уражено на ТОТ, - Генштаб
Сили оборони України уразили РЛС раннього виявлення, ретранслятори БпЛА та інші об'єкти російських загарбників.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, у ніч на 7 серпня було уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки і місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського.
Обидва об'єкти знаходяться в тимчасово окупованому українському Криму.
Інші ураження
Також було підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" – в Оленівці (АР Крим) та Залізному Порту (Херсонська область).
"Наземні ретранслятори забезпечують стійкий зв'язок і передачу команд між операторами та ударними безпілотними літальними апаратами, збільшуючи дальність і ефективність їх застосування", - пояснили в Генштабі ЗСУ.
Оборонці уразили склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі Мелітополі та ремонтний підрозділ окупаційних військ поблизу Якимівки Запорізької області.
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