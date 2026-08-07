РЛС раннего обнаружения, ретрансляторы БПЛА и другие объекты РФ поражены на ВОТ, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по РЛС раннего обнаружения, ретрансляторам БПЛА и другим объектам российских захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, в ночь на 7 августа были поражены радиолокационная станция раннего обнаружения вблизи Оленевки и место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Гвардейского.
Оба объекта находятся во временно оккупированном украинском Крыму.
Другие поражения
Также было подтверждено поражение двух наземных ретрансляторов управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" - в Оленевке (АР Крым) и Зализном Порту (Херсонская область).
"Наземные ретрансляторы обеспечивают устойчивую связь и передачу команд между операторами и ударными беспилотными летательными аппаратами, увеличивая дальность и эффективность их применения", - рассказали в Генштабе ВСУ.
Военные поразили склад горюче-смазочных материалов противника в районе Мелитополя и ремонтное подразделение оккупационных войск вблизи Якимовки Запорожской области.
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