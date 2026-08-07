РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12286 посетителей онлайн
Новости Видео Удары по Крыму
1 622 3

ЗРК "Панцирь-С1" и военный кран рашистов уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО

Операторы военной разведки поразили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран захватчиков в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Стоимость уничтоженного "Панциря" составляет ориентировочно 15 миллионов долларов США.

"Для поражения наземных целей оккупантов во время операции, состоявшейся в начале августа 2026 года, были использованы многофункциональные морские платформы Magura, являющиеся носителями FPV-дронов", - добавили в ГУР.

Смотрите: Россиянин снял на видео горящие бензовозы и грузовики на трассе в Крым: "Не вижу них#я! Вот это адреналин". ВИДЕО

Автор: 

Крым (25216) ГУР (856)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 