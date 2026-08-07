ЗРК "Панцирь-С1" и военный кран рашистов уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО

Операторы военной разведки поразили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран захватчиков в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Стоимость уничтоженного "Панциря" составляет ориентировочно 15 миллионов долларов США.

"Для поражения наземных целей оккупантов во время операции, состоявшейся в начале августа 2026 года, были использованы многофункциональные морские платформы Magura, являющиеся носителями FPV-дронов", - добавили в ГУР.

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