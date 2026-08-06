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17 206 27

Россиянин снял на видео горящие бензовозы и грузовики на трассе в Крым: "Не вижу их, бл#я! Вот это адреналин". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин снимает горящие грузовики и бензовозы на одной из логистических трасс, ведущих во временно оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди горящей техники также видно, что движение по трассе перекрыто, а транспорт направляют в объезд. Вероятно, это связано с повреждением дорожного полотна вследствие предыдущих ударов Сил обороны Украины.

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На видео россиянин эмоционально комментирует увиденное, называя поездку мимо горящих грузовиков "адреналином".

"Резче! Здесь три машины горят, бл#дь! Давай! Ни х#я не вижу! Вот это адреналин", — добавляет российский водитель.

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Автор: 

Крым (25216) атака (1909) ВСУ (8232) логистика (184) дроны (7863)
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Топ комментарии
+25
Я по трасе нынче ехал
Бензовоз свой гнал на Крым
И в свои штаны обильно
Выделял адреналин ...
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06.08.2026 22:24 Ответить
+22
Адреналіну повні штани - лєпота!
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06.08.2026 21:08 Ответить
+18
тобто не треба кацапів їбашить? і про "двіжуху" не ми казали
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06.08.2026 21:37 Ответить

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