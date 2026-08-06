Россиянин снял на видео горящие бензовозы и грузовики на трассе в Крым: "Не вижу их, бл#я! Вот это адреналин". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин снимает горящие грузовики и бензовозы на одной из логистических трасс, ведущих во временно оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди горящей техники также видно, что движение по трассе перекрыто, а транспорт направляют в объезд. Вероятно, это связано с повреждением дорожного полотна вследствие предыдущих ударов Сил обороны Украины.

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На видео россиянин эмоционально комментирует увиденное, называя поездку мимо горящих грузовиков "адреналином".

"Резче! Здесь три машины горят, бл#дь! Давай! Ни х#я не вижу! Вот это адреналин", — добавляет российский водитель.

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