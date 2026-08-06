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Росіянин зафільмував палаючі бензовози та вантажівки на трасі до Криму: "Не вижу них#я! Вот это адреналин". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин фільмує палаючі вантажівки та бензовози на одній із логістичних трас, що ведуть до тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед палаючої техніки також видно, що рух трасою перекрито, а транспорт спрямовують в об'їзд. Ймовірно, це пов'язано з пошкодженням дорожнього полотна внаслідок попередніх ударів Сил оборони України.

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На відео росіянин емоційно коментує побачене, називаючи поїздку повз палаючі вантажівки "адреналіном".

"Резче! Тут три единицы горят, еб#ть! Давай! Не вижу них#я! Вот это адреналин", - додає російський водій.

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Крим (11975) атака (1906) ЗСУ (8946) логістика (208) дрони (8566)
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Топ коментарі
+26
Я по трасе нынче ехал
Бензовоз свой гнал на Крым
И в свои штаны обильно
Выделял адреналин ...
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06.08.2026 22:24 Відповісти
+22
Адреналіну повні штани - лєпота!
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06.08.2026 21:08 Відповісти
+18
тобто не треба кацапів їбашить? і про "двіжуху" не ми казали
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06.08.2026 21:37 Відповісти

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