ЗРК "Панцирь-С1" та військовий кран рашистів знищено в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

Оператори воєнної розвідки уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та військовий кран загарбників в окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вартість знищеного "Панциря" становить орієнтовно 15 мільйонів доларів США.

"Для ураження наземних цілей окупантів під час операції, що відбулася на початку серпня 2026 року, використали багатофункціональні морські платформи Magura, які є носіями FPV-дронів", - додали в ГУР.

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