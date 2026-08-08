На фронте произошло 192 боевых столкновения: больше всего боев на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток 7 августа на фронте произошло 192 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет, совершил 53 авиаудара, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6540 дронов-камикадзе и совершил 2359 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили шесть атак противника. Также оккупанты совершили 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Гоптовки, Западного, Петропавловки и Лимана.

На Купянском направлении сегодня враг совершил два штурма позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Новоплатоновка; одно боестолкновение продолжается до сих пор.

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Бои на востоке

Две попытки захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах Новоселовки и Лимана; одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 12 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Кривой Луки, Пискуновки, Калеников и Разниковки; еще два боевых столкновения продолжаются.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 19 вражеских штурмов вблизи Иванополя, Константиновки, Ильиновки, Новоселовки, Торецка и Николайполя; еще одно боестолкновение продолжается.

Всего враг совершил 25 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Дорожное, Ганновка, Родинское, Шевченко, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Новопавловка и Николаевка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 37 оккупантов и 19 — ранены; уничтожено три единицы автомобильной и одна единица специальной техники врага. Повреждено две артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 364 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении штурмовых действий не зафиксировано.

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Обстановка на юге

Восемь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижовка, Ровно, Староукраинка и Чаривное.

на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижовка, Ровно, Староукраинка и Чаривное. На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районах Лукьяновского и Павловки.

Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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