Враг продвинулся вблизи Константиновки, — DeepState. КАРТА
Российские оккупанты продвигаются вблизи Константиновки в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление войск РФ
"Враг продвинулся вблизи Константиновки", — говорится в сообщении.
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