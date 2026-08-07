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Новости Константиновское направление
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Враг продвинулся вблизи Константиновки, — DeepState. КАРТА

Российские оккупанты продвигаются вблизи Константиновки в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление войск РФ 

"Враг продвинулся вблизи Константиновки", — говорится в сообщении.

продвижение РФ

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Донецкая область (12992) Краматорский район (1404) Константиновка (2092) DeepState (572)
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