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Ворог просунувся поблизу Костянтинівки, - DeepState. МАПА
Російські окупанти мають просування поблизу Костянтинівки Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування військ РФ
"Ворог просунувся поблизу Костянтинівки", - сказано в повідомленні.
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