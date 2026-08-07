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Новини Костянтинівський напрямок
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Ворог просунувся поблизу Костянтинівки, - DeepState. МАПА

Російські окупанти мають просування поблизу Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування військ РФ 

"Ворог просунувся поблизу Костянтинівки", - сказано в повідомленні.

просування рф

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Автор: 

Донецька область (11630) Краматорський район (1416) Костянтинівка (627) DeepState (575)
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