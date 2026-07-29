Росія готує Слов’янсько-Краматорську кампанію та намагається прорвати оборону під Костянтинівкою, - DeepState

Ворог продовжує тиск на Костянтинівку, здійснюючи постійні спроби інфільтрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків моніторингового проєкту DeepState.

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Ворог намагається закріпитися в місті

Зокрема, як зазначається, тривають спроби закріпитися в самому місті, щоб накопичувати піхоту для нарощування переваги та контролю над місцевістю.

"Однією із основних задач залишається спроба взяти під контроль частину міста між населеними пунктами Іллінівка-Новодмитрівка. Якщо ворогу вдасться окупувати останній, то під загрозою оточення перебуває все групування, яке тримає оборону в місті Часів Яр. Наразі логістика туди вже давно ускладнена, адже противник має перевагу в повітрі, сформовану великою кількістю дронів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що враховуючи тиск на Костянтинівку піхотою, противник паралельно застосовує артилерію та КАБи для знищення міста. Однак страждає також і вся навколишня агломерація, зокрема, населені пункти Олексієво-Дружківка та Дружківка також поступово перетворюються на руїну через постійні обстріли. Перебувати там наразі надзвичайно небезпечно.

"Окремо варто сказати про відтинок, який простягається приблизно від Ямполя до Міньківки. Ворог посилює тиск на позиції бійців Сил Оборони, а українські командири готуються до пожвавлення штурмових дій, називаючи цей відтинок наступним основним напрямком після окупації Костянтинівки. Наразі противник відпрацьовує артилерією потенційні шляхи свого просування, знищуючи мінні загородження. Здійснюються постійні інфільтрації та прощупування ділянки на слабкі місця, які, на жаль, є. Зокрема, ворог виявив можливість тиснути в районі Озерного та Кривої Луки, однак Сили Оборони роблять все можливе спільними зусиллями, щоб не пускати ворога в глибину території. Рай-Олександрівка та Миколаївка є пріоритетними цілями в цьому районі. Триває активна робота ворожих дронів по логістиці", - наголошують у DeepState.

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Бої за Слов'янськ та Краматорськ

Як зазначається, Слов'янськ та Краматорськ рівняють із землею, постійно застосовуючи КАБи, реактивну артилерію, Шахеди та FPV-дрони, які літають вулицями і полюють на людей та автівки, рандомно обираючи цілі.

Вночі вибухи просто не затихають, зокрема, від застосування РСЗВ противника, що поступово перетворює міста на руїни.

"На жаль, кацапи мають вогневий контроль приблизно на 40 км вглиб від ЛБЗ, що становить велику загрозу для будь-якого пересування. Слов'янсько-Краматорська агломерація поступово перетворюється на ізольоване місце, куди скоро їхати можна буде лише за критичної потреби, щоб вести бойові дії. Життя в цих містах стає надзвичайно небезпечним, а технологічна війна бере гору все більше. Ворог поступово виводить свої війська на Слов'янсько-Краматорську кампанію і починає він її зі знищення всього навколишнього. За статистикою, перше місце частіше посідають перехоплені та знищені дрони ніж кацапська піхота. Якщо є успіхи у скороченні застосування кацапської піхоти, адже кацапи помирають у великій кількості, то новим викликом стають технології", - резюмують аналітики проєкту.

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