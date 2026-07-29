Россия готовит Славянско-Краматорскую кампанию и пытается прорвать оборону под Константиновкой, - DeepState

Враг продолжает оказывать давление на Константиновку, предпринимая постоянные попытки проникновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков мониторингового проекта DeepState.

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Враг пытается закрепиться в городе

В частности, как отмечается, продолжаются попытки закрепиться в самом городе, чтобы сосредоточить пехоту для наращивания преимущества и контроля над местностью.

"Одной из основных задач остается попытка взять под контроль часть города между населенными пунктами Ильиновка и Новодмитровка. Если врагу удастся оккупировать последний, то под угрозой окружения окажется вся группировка, удерживающая оборону в городе Часов Яр. В настоящее время логистика туда уже давно затруднена, ведь противник имеет преимущество в воздухе, обеспеченное большим количеством дронов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, учитывая давление на Константиновку пехотой, противник параллельно применяет артиллерию и КАБы для уничтожения города. Однако страдает также и вся прилегающая агломерация: в частности, населенные пункты Алексеево-Дружковка и Дружковка также постепенно превращаются в руины из-за постоянных обстрелов. Находиться там сейчас чрезвычайно опасно.

"Отдельно стоит сказать об участке, простирающемся примерно от Ямполя до Миньковки. Враг усиливает давление на позиции бойцов Сил обороны, а украинские командиры готовятся к активизации штурмовых действий, называя этот участок следующим основным направлением после оккупации Константиновки. В настоящее время противник отрабатывает артиллерией потенциальные пути своего продвижения, уничтожая минные заграждения. Происходят постоянные инфильтрации и прощупывание участка на наличие слабых мест, которые, к сожалению, имеются. В частности, враг обнаружил возможность наступать в районе Озерного и Кривой Луки, однако Силы обороны делают все возможное совместными усилиями, чтобы не пропустить врага вглубь территории. Рай-Александровка и Николаевка являются приоритетными целями в этом районе. Продолжается активная работа вражеских дронов по логистике", - отмечают в DeepState.

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Бои за Славянск и Краматорск

Как отмечается, Славянск и Краматорск сравнивают с землей, постоянно применяя КАБы, реактивную артиллерию, "Шахеды" и FPV-дроны, которые летают по улицам и охотятся на людей и автомобили, случайно выбирая цели.

Ночью взрывы просто не утихают, в частности, из-за применения РСЗО противника, что постепенно превращает города в руины.

"К сожалению, кацапы имеют огневой контроль примерно на 40 км вглубь от линии соприкосновения, что представляет большую угрозу для любого передвижения. Славянско-Краматорская агломерация постепенно превращается в изолированное место, куда скоро ехать можно будет только в случае крайней необходимости, чтобы вести боевые действия. Жизнь в этих городах становится чрезвычайно опасной, а технологическая война берет верх все сильнее. Враг постепенно выводит свои войска на Славянско-Краматорскую кампанию и начинает ее с уничтожения всего окружающего. По статистике, первое место чаще занимают перехваченные и уничтоженные дроны, чем кацапская пехота. Если и есть успехи в сокращении применения кацапской пехоты, ведь кацапы гибнут в большом количестве, то новым вызовом становятся технологии", - резюмируют аналитики проекта.

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