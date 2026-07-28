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Новости Обновленные карты DeepState
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Войска РФ продвинулись вблизи Артильного на Харьковщине, - DeepState. КАРТА

В настоящее время войска РФ продвигаются в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление россиян

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Артильного (село в Вильхуватской сельской громаде Купянского района Харьковской области)", — говорится в сообщении.

Наступление РФ
Артильное

Более подробной информации о продвижении РФ на данный момент нет.

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Харьковская область (3010) Купянский район (778) Артельное (1) DeepState (563)
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