Войска РФ продвинулись вблизи Артильного на Харьковщине, - DeepState. КАРТА
В настоящее время войска РФ продвигаются в Купянском районе Харьковской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление россиян
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Артильного (село в Вильхуватской сельской громаде Купянского района Харьковской области)", — говорится в сообщении.
Более подробной информации о продвижении РФ на данный момент нет.
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