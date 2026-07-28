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Війська РФ просунулися поблизу Артільного на Харківщині, - DeepState. КАРТА
Наразі війська РФ мають просування у Куп'янському районі Харківської області.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування росіян
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Артільного (село у Вільхуватській сільській громаді Куп'янського району Харківської області)", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо просування РФ на цю мить не відомо.
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