УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12541 відвідувач онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
2 633 3

Війська РФ просунулися поблизу Артільного на Харківщині, - DeepState. КАРТА

Наразі війська РФ мають просування у Куп'янському районі Харківської області.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Просування росіян

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Артільного (село у Вільхуватській сільській громаді Куп'янського району Харківської області)", - йдеться у повідомленні.

Артільне просування рф
Артільне

Більше інформації щодо просування РФ на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ударно-пошукові роботи українських пілотів БпЛА не дають ворогу закріпитися і зайняти Костянтинівку, - DeepState

Автор: 

Харківська область (3032) Куп’янський район (776) Артільне (1) DeepState (565)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 