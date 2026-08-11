212 боестолкновений за сутки: больше всего атак - на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений. Враг продолжает оказывать давление на востоке и юге Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вчера противник нанес ракетный удар с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 631 дрон-камикадзе и осуществили 3240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись следующие населенные пункты:

Коренек, Товстодубово, Бачевск, Сопич, Уланово, Отрубы, Яструбщина, Середина-Буда и Чуйковка Сумской области;

Хриновка Черниговской области.

Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Сумы, Суходил, Лужки и Товстодубово Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили двенадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Лимана, а также в направлении Волоховки.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты десять раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Новоселовки и Карповки.

На Славянском направлении противник совершил 15 штурмовых действий в районах Закитного и Кривой Луки, а также в направлениях Дроновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Часова Яра и в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 26 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Новоселовки, Торского и Николайполя.

На Покровском направлении наши защитники отразили 25 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Новоалександровки, Котлино и Сергеевки, а также осуществлял штурмы в направлениях Кучерова Яра, Торецкого, Вольного, Нового Донбасса, Светлого, Васильевки, Удачного, Новониколаевки, Молодецкого и Новоплатоновки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении РФ активизировала аэроразведку: возможно усиление наступления, - бригада "Рубеж" НГУ

На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлениях населенных пунктов Калиновское, Даниловка, Егоровка и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали восемь раз. Враг пытался продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Воздвижевки, Ровно и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили семь попыток противника продвинуться вперед в направлениях Новоселовки, Заречного, Новояковлевки, Новоданиловки и Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двенадцати районам сосредоточения живой силы противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек. Также уничтожено четыре танка, четыре боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, одна реактивная система залпового огня, два средства противовоздушной обороны, девять наземных робототехнических комплексов, 1578 беспилотных летательных аппаратов, 307 единиц автомобильной и три единицы специальной техники противника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 254 боя за сутки на фронте: наиболее ожесточенные бои ведутся на Харьковщине, на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб