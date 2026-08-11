Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 460 400 человек (+1 190 за сутки), 12 259 танков, 47 713 артсистем, 25 120 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 460 400 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 460 400 (+1 190) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 259 (+4) шт.
- боевых бронированных машин — 25 120 (+4) шт.
- артиллерийских систем — 47 713 (+44) шт.
- РСЗО – 2 020 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 560 (+2) ед.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 190 (+9) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 454 572 (+1 578) шт.
- крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 132 543 (+307) шт.
- специальная техника — 4 514 (+3) ед.
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