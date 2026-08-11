Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 460 400 человек (+1 190 за сутки), 12 259 танков, 47 713 артсистем, 25 120 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 460 400 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 460 400 (+1 190) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 259 (+4) шт.

боевых бронированных машин — 25 120 (+4) шт.

артиллерийских систем — 47 713 (+44) шт.

РСЗО – 2 020 (+1) ед.

средства ПВО – 1 560 (+2) ед.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 190 (+9) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 454 572 (+1 578) шт.

крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 132 543 (+307) шт.

специальная техника — 4 514 (+3) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина уничтожила под Геленджиком новейший российский комплекс РЭБ стоимостью 1,5 млн долларов, который подавлял сигнал Starlink, - росСМИ