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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 460 400 человек (+1 190 за сутки), 12 259 танков, 47 713 артсистем, 25 120 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 460 400 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 460 400 (+1 190) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 259 (+4) шт.
  • боевых бронированных машин — 25 120 (+4) шт.
  • артиллерийских систем — 47 713 (+44) шт.
  • РСЗО – 2 020 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 560 (+2) ед.
  • самолетов – 439 (+0) шт.
  • вертолетов – 354 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 190 (+9) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 454 572 (+1 578) шт.
  • крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 132 543 (+307) шт.
  • специальная техника — 4 514 (+3) ед.

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Потери противника по состоянию на утро 11 августа

Автор: 

армия РФ (23915) Генштаб ВС (8584) ликвидация (4515) уничтожение (10507)
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