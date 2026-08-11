Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 460 400 осіб (+1 190 за добу), 12 259 танків, 47 713 артсистем, 25 120 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 460 400 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 460 400 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 259 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 120 (+4) од.

артилерійських систем – 47 713 (+44) од.

РСЗВ – 2 020 (+1) од.

засоби ППО – 1 560 (+2) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 190 (+9) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 454 572 (+1 578) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 132 543 (+307) од.

спеціальна техніка – 4 514 (+3) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна знищила під Геленджиком новітній російський комплекс РЕБ за 1,5 млн доларів, який приглушував Starlink, - росЗМІ