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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 460 400 осіб (+1 190 за добу), 12 259 танків, 47 713 артсистем, 25 120 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 460 400 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 460 400 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 259 (+4) од.
  • бойових броньованих машин  – 25 120 (+4) од.
  • артилерійських систем – 47 713 (+44) од.
  • РСЗВ – 2 020 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 560 (+2) од.
  • літаків  – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 190 (+9) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 454 572 (+1 578) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 132 543 (+307) од.
  • спеціальна техніка – 4 514 (+3) од.

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Втрати ворога станом на ранок 11 серпня

Автор: 

армія рф (22063) Генштаб ЗС (8860) ліквідація (4561) знищення (10819)
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