Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 460 400 осіб (+1 190 за добу), 12 259 танків, 47 713 артсистем, 25 120 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 460 400 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 460 400 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 259 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 25 120 (+4) од.
- артилерійських систем – 47 713 (+44) од.
- РСЗВ – 2 020 (+1) од.
- засоби ППО – 1 560 (+2) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 190 (+9) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 454 572 (+1 578) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 132 543 (+307) од.
- спеціальна техніка – 4 514 (+3) од.
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