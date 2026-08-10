Україна знищила під Геленджиком новітній російський комплекс РЕБ за 1,5 млн доларів, який приглушував Starlink, - росЗМІ

Сили оборони України знищили поблизу Геленджика новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант", який використовувався для придушення сигналу супутникового зв'язку Starlink.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й The Moscow Times із посиланням на російський Z-канал "Военный осведомитель".

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За їхніми даними, комплекс РЕБ був розміщений на території військової частини №2156. Удар по ньому завдали 7 серпня, а успішне ураження підтверджують супутникові знімки, оприлюднені українськими OSINT-аналітиками.

The Moscow Times зазначає, що це вже третій знищений комплекс "Волна Купол Гарант" за останній час. Раніше українська сторона повідомляла про ураження таких систем 14 та 25 червня, зокрема одного комплексу в окупованій Керчі.

За інформацією видання, Росія почала активніше застосовувати ці станції у відповідь на удари України по логістичних об'єктах у РФ та на тимчасово окупованих територіях. Комплекс створює потужні перешкоди одразу у восьми діапазонах супутникового зв'язку, що дозволяє приглушувати сигнал Starlink на значній площі.

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Водночас, як визнав російський Z-канал "Военный осведомитель", через великі габарити систему майже неможливо приховати.

"Через величезні розміри системи її маскування на місцевості практично неможливе, а потужне випромінювання допомагає противнику знаходити комплекс навіть у глибокому тилу", – зазначили автори каналу.

За даними радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова, комплекс "Волна Купол Гарант" виробляє підприємство "Российский купол" в окупованому Сімферополі. Вартість однієї такої установки оцінюють приблизно у 1,5 млн доларів.

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