Украина уничтожила под Геленджиком новейший российский комплекс РЭБ стоимостью 1,5 млн долларов, который подавлял сигнал Starlink, - росСМИ

Силы обороны Украины уничтожили вблизи Геленджика новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", который использовался для подавления сигнала спутниковой связи Starlink.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе The Moscow Times со ссылкой на российский Z-канал "Военный осведомитель".

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По их данным, комплекс РЭБ был размещен на территории воинской части №2156. Удар по нему был нанесен 7 августа, а успешное поражение подтверждают спутниковые снимки, обнародованные украинскими OSINT-аналитиками.

The Moscow Times отмечает, что это уже третий уничтоженный комплекс "Волна-Купол-Гарант" за последнее время. Ранее украинская сторона сообщала о поражении таких систем 14 и 25 июня, в частности одного комплекса в оккупированной Керчи.

По информации издания, Россия начала активнее применять эти станции в ответ на удары Украины по логистическим объектам в РФ и на временно оккупированных территориях. Комплекс создает мощные помехи сразу в восьми диапазонах спутниковой связи, что позволяет подавлять сигнал Starlink на значительной площади.

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В то же время, как признал российский Z-канал "Военный осведомитель", из-за больших габаритов систему практически невозможно скрыть.

"Из-за огромных размеров системы ее маскировка на местности практически невозможна, а мощное излучение помогает противнику находить комплекс даже в глубоком тылу", — отметили авторы канала.

По данным советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, комплекс "Волна Купол Гарант" производит предприятие "Российский купол" в оккупированном Симферополе. Стоимость одной такой установки оценивается примерно в 1,5 млн долларов.

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