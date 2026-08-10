254 боя за сутки на фронте: наиболее ожесточенные бои ведутся на Харьковщине, на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 9 августа 2026 года, на фронте было зафиксировано 254 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением девяти ракет и 87 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 278 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 295 дронов-камикадзе и осуществили 3 193 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Коренек, Студенок, Винторовка, Волфино, Искрисковщина, Уланово, Кучеровка, Малая Слободка, Новая Гута, Нескучное, Вольная Слобода, Рогозное, Лужки, Горки, Бачевск, Сопич, Толстодубово, Семейчино в Сумской области; Галагановка в Черниговской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по семи районам сосредоточения живой силы противника, двум складам боекомплектов, четырем пунктам управления и четырем пунктам управления беспилотными летательными аппаратами.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1470 человек. Также уничтожены два танка, 13 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, шесть реактивных систем залпового огня, два средства ПВО, одна тяжелая огнеметная система, десять наземных робототехнических комплексов, 1746 беспилотных летательных аппаратов, 461 единица автомобильной и шесть единиц специальной техники противника.

Читайте: Россияне активизировали инфильтрацию через "зеленку" и массово применяют КАБы и дроны "Молния" против пехоты, - 3 АК

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили три вражеских штурма. В то же время агрессор нанес авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и осуществил 51 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 25 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Лиман, Артельное и в сторону населенных пунктов Избицкое, Волоховка, Купино, Хатное, Украинское, Березники, Амбарное.

На Купянском направлении произошло два наступления врага в районе Петропавловки и в сторону Новоплатоновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ из-за больших потерь перешла к наступлению небольшими группами, - ДШВ

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 30 раз атаковали в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман, Диброва, Озерное и в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Торское, Ямполь.

На Славянском направлении противник совершил семь штурмовых действий в районе населенного пункта Резниковка и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Никифоровки и в направлении Юрковки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 31 атаку. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Долгой Балки и Николайполя.

"Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Новогришино, Шевченко, Светлое, Сергеевка, Муравка, Матяшево, Новопавловка", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытался прорвать нашу оборону в Волчанске, - ГОС

Обстановка на Юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Даниловки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 21 раз . Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Староукраинка, Гуляйпольское, Ровное и Цветково.

. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Староукраинка, Гуляйпольское, Ровное и Цветково. На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в сторону Приморского и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.