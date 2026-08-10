254 бої за добу на фронті : найгарячіше на Харківщині, Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Загалом упродовж минулої доби, 9 серпня 2026 року, на фронті було зафіксовано 254 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням дев’яти ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 295 дронів-камікадзе та здійснили 3 193 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Студенок, Винторівка, Волфине, Іскрисківщина, Уланове, Кучерівка, Мала Слобідка, Нова Гута, Нескучне, Вільна Слобода, Рогізне, Лужки, Гірки, Бачівськ, Сопич, Товстодубове, Сімейчине Сумської області; Галаганівка Чернігівської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника, два склади БК, чотири пункти управління та чотири пункти управління безпілотних літальних апаратів.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1470 осіб. Також знешкоджено два танки, 13 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, одну важку вогнеметну систему, десять наземних робототехнічних комплексів, 1746 безпілотних літальних апаратів, 461 одиницю автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор завдав авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 51 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Лиман, Артільне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Волохівка, Купине, Хатнє, Українське, Березники, Амбарне.

На Куп’янському напрямку відбулося дві наступальні дії ворога у районі Петропавлівки та в бік Новоплатонівки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 30 разів атакували в бік населених пунктів Дробишеве, Лиман, Діброва, Озерне та в районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Торське, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сім штурмових дій у районі населеного пункту Різниківка та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі Никифорівки та в бік Юрківки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та у бік Довгої Балки й Миколайпілля.

"Двадцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Новогришине, Шевченко, Світле, Сергіївка, Муравка, Матяшеве, Новопавлівка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Данилівки та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 21 раз атакували . Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Староукраїнка, Гуляйпільське, Рівне та Цвіткове.

. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Староукраїнка, Гуляйпільське, Рівне та Цвіткове. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік Приморського та у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.