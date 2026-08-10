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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 459 210 осіб (+1 470 за добу), 12 255 танків, 47 669 артсистем, 25 116 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Втрати Росії перевищили 1,459 млн військових — Генштаб

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 459 210 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 459 210 (+1 470) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 255 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 25 116 (+13) од.
  • артилерійських систем – 47 669 (+48) од.
  • РСЗВ – 2 019 (+6) од.
  • засоби ППО – 1 558 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси  – 2 181 (+10) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 132 236 (+461) од.
  • спеціальна техніка – 4 511 (+6) од.

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Генштаб оновив втрати РФ: ще майже 1500 окупантів

Автор: 

армія рф (22055) Генштаб ЗС (8857) ліквідація (4560) знищення (10810)
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