Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 459 210 человек (+1 470 за сутки), 12 255 танков, 47 669 артсистем, 25 116 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 459 210 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 459 210 (+1 470) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 255 (+2) шт.

боевых бронированных машин – 25 116 (+13) шт.

артиллерийских систем – 47 669 (+48) шт.

РСЗО – 2 019 (+6) ед.

средства ПВО – 1 558 (+2) шт.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 2 181 (+10) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 452 994 (+1 746) шт.

крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 132 236 (+461) шт.

специальная техника – 4 511 (+6) ед.

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