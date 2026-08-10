Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 459 210 человек (+1 470 за сутки), 12 255 танков, 47 669 артсистем, 25 116 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 459 210 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 459 210 (+1 470) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 255 (+2) шт.
- боевых бронированных машин – 25 116 (+13) шт.
- артиллерийских систем – 47 669 (+48) шт.
- РСЗО – 2 019 (+6) ед.
- средства ПВО – 1 558 (+2) шт.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 2 181 (+10) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 452 994 (+1 746) шт.
- крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 132 236 (+461) шт.
- специальная техника – 4 511 (+6) ед.
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