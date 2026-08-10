На Покровском направлении РФ активизировала аэроразведку: возможно усиление наступления, - бригада "Рубеж" НГУ

На Покровском направлении российские войска усилили аэроразведку и разведку логистических путей. Это может свидетельствовать о подготовке к наступлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, российские военные продолжают использовать тактику инфильтрации небольших групп пехоты и привлекают дополнительные подразделения. Их действия поддерживаются активным применением артиллерии и беспилотников вдоль всей линии боевого столкновения в зоне ответственности бригады.

В то же время оккупанты увеличили интенсивность использования дронов в тыловых районах. В частности, российские войска применяют "Шахеды" и "Герберы", пытаясь затруднить работу украинской логистики. Также противник использует беспилотники типа "Молния".

РФ более активно разведывает позиции и логистику

Черняк отметил, что общая интенсивность действий российских войск и количество задействованного личного состава пока существенно не изменились.

"В целом за последний период ничего не изменилось. Само количество задействованного личного состава РФ также существенно не изменилось", — сказал военный.

В то же время он обратил внимание на заметное усиление российской аэроразведки. По его словам, противник активно собирает информацию об украинских боевых позициях и маршрутах снабжения.

По мнению офицера НГУ, такая активность может быть связана с подготовкой к новой волне наступательных действий.

"Это свидетельствует о возможном начале подготовки к более интенсивным наступательным действиям", – подчеркнул Черняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 142 боевых столкновения: больше всего боев на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб