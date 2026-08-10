На Покровському напрямку РФ активізувала аеророзвідку: можливе посилення наступу, - бригада "Рубіж" НГУ

На Покровському напрямку російські війська посилили аеророзвідку та розвідку логістичних шляхів. Це може свідчити про підготовку до наступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо".

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За його словами, російські військові продовжують використовувати тактику інфільтрації невеликих груп піхоти та залучають додаткові підрозділи. Їхні дії підтримуються активним застосуванням артилерії та безпілотників уздовж усієї лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності бригади.

Водночас окупанти збільшили інтенсивність використання дронів у тилових районах. Зокрема, російські війська застосовують "Шахеди" та "Гербери", намагаючись ускладнити роботу української логістики. Також противник використовує безпілотники типу "Молнія".

РФ активніше розвідує позиції та логістику

Черняк зазначив, що загальна інтенсивність дій російських військ і кількість залученого особового складу наразі суттєво не змінилися.

"Загалом за останній період нічого не змінилося. Сама кількість залучення особового складу РФ також суттєво не змінилася", – сказав військовий.

Водночас він звернув увагу на помітне посилення російської аеророзвідки. За його словами, противник активно збирає інформацію про українські бойові позиції та маршрути постачання.

На думку офіцера НГУ, така активність може бути пов’язана з підготовкою до нової хвилі наступальних дій.

"Це свідчить про можливий початок підготовки до наступальних дій більш посилених", – наголосив Черняк.

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