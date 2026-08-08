На фронті відбулося 142 боєзіткнення: найбільше боїв на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби суботи, 8 серпня, на фронті загалом відбулося 142 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував сім ракет, здійснив 52 авіаційні удари із застосуванням 166 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6760 дронів-камікадзе та здійснив 2003 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося чотири боєзіткнення, одне з яких досі триває, ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 38 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Синельникове та в бік населених пунктів Ізбицьке, Покаляне, Хатнє.

позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Синельникове та в бік населених пунктів Ізбицьке, Покаляне, Хатнє. На Куп’янському напрямку відбулося три наступальні дії ворога у бік населених пунктів Ківшарівка, Мирне та Радьківка.

Бої на сході

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Озерне та в районах населених пунктів Карпівка, Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука та в бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка та у бік Осикового.

Одинадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка. Три боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 34 окупанти, 17 — поранено; знищено одну одиницю спеціальної техніки, 24 укриття особового складу противника. Пошкоджено дві артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 105 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 269 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії в районі Злагоди.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали вісім ворожих атак у бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Староукраїнка, Рівне та Чарівне. Два боєзіткнення тривають.

у бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Староукраїнка, Рівне та Чарівне. Два боєзіткнення тривають. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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