На фронте произошло 142 боевых столкновения: больше всего боев - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток субботы, 8 августа, на фронте в целом произошло 142 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес один ракетный удар, применил семь ракет, совершил 52 авиаудара с применением 166 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6760 дронов-камикадзе и совершил 2003 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, одно из которых продолжается до сих пор, враг нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 38 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица, Синельниково и в сторону населенных пунктов Избицкое, Покаляное, Хатное.

позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица, Синельниково и в сторону населенных пунктов Избицкое, Покаляное, Хатное. На Купянском направлении произошло три наступательных действия врага в сторону населенных пунктов оившаровка, Мирное и Радьковка.

Бои на востоке

Шесть попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Озерное и в районах населенных пунктов Карповка, Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука и в сторону Пискуновки, Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Малиновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Степановка и в сторону Осыково.

Одиннадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Удачное, Муравка и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Сергиевка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 34 оккупанта, 17 - ранены; уничтожена одна единица специальной техники, 24 укрытия личного состава противника. Повреждены две артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники и 105 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 269 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг совершил две наступательные операции в районе Злагоды.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в сторону населенных пунктов Рождественка, Воздвижевка, Староукраинка, Ривное и Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются.

в сторону населенных пунктов Рождественка, Воздвижевка, Староукраинка, Ривное и Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются. На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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