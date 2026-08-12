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Сили оборони звільнили 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку, - DeepState. ПЕРЕЛІК

Олександрівський напрямок серпень 2026 року
Фото: Синім кольором позначена територія, яку звільнили ЗСУ з початку 2026 року / DeepState

Українські військові деокупували від російських загарбників 19 населених пунктів Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це йдеться в повідомленні аналітичного проєкту DeepState та Генштабу.

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Дані аналітиків

"Мапу оновлено. Сили Оборони України звільнили Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірку, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне та Красногірське", — уточнив DeepState.

Також ворога відкинуто у Новопавлівці, Новогеоргіївці, Новомиколаївці, Новогригорівці, Запорізькому та Привільному.

У Генштабі повідомили, що територію трьох областей на Олександрівському напрямку вдалося деокупувати завдяки діям Десантно-штурмових військ ЗСУ, штурмових та інших залучених підрозділів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті від початку доби – 185 боєзіткнень, найбільше боїв на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Що передувало?

  • Напередодні головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту, що з січня 2026 року в межах наступальних дій на Олександрівському напрямку українські військові повернули контроль над 745 квадратними кілометрами території.
  • Операцію проводили у два етапи: перший тривав із січня до травня, а другий — із травня до серпня.

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Автор: 

деокупація (960) ЗСУ (8982) DeepState (577)
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Топ коментарі
+6
нахер , зрадо*об.
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12.08.2026 23:26 Відповісти
+4
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12.08.2026 23:19 Відповісти
+4
Це коли було? Пів року назад? Зате рашисти за останні тижні на скільки просунулися?
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12.08.2026 23:19 Відповісти

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