Сили оборони звільнили 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку, - DeepState. ПЕРЕЛІК
Українські військові деокупували від російських загарбників 19 населених пунктів Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.
Про це йдеться в повідомленні аналітичного проєкту DeepState та Генштабу.
Дані аналітиків
"Мапу оновлено. Сили Оборони України звільнили Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірку, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне та Красногірське", — уточнив DeepState.
Також ворога відкинуто у Новопавлівці, Новогеоргіївці, Новомиколаївці, Новогригорівці, Запорізькому та Привільному.
У Генштабі повідомили, що територію трьох областей на Олександрівському напрямку вдалося деокупувати завдяки діям Десантно-штурмових військ ЗСУ, штурмових та інших залучених підрозділів.
Що передувало?
- Напередодні головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту, що з січня 2026 року в межах наступальних дій на Олександрівському напрямку українські військові повернули контроль над 745 квадратними кілометрами території.
- Операцію проводили у два етапи: перший тривав із січня до травня, а другий — із травня до серпня.
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