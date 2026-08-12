Сили оборони звільнили 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку, - DeepState. ПЕРЕЛІК

Фото: Синім кольором позначена територія, яку звільнили ЗСУ з початку 2026 року / DeepState

Українські військові деокупували від російських загарбників 19 населених пунктів Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це йдеться в повідомленні аналітичного проєкту DeepState та Генштабу.

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"Мапу оновлено. Сили Оборони України звільнили Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірку, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне та Красногірське", — уточнив DeepState.

Також ворога відкинуто у Новопавлівці, Новогеоргіївці, Новомиколаївці, Новогригорівці, Запорізькому та Привільному.

У Генштабі повідомили, що територію трьох областей на Олександрівському напрямку вдалося деокупувати завдяки діям Десантно-штурмових військ ЗСУ, штурмових та інших залучених підрозділів.

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Що передувало?

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту, що з січня 2026 року в межах наступальних дій на Олександрівському напрямку українські військові повернули контроль над 745 квадратними кілометрами території.

Операцію проводили у два етапи: перший тривав із січня до травня, а другий — із травня до серпня.

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