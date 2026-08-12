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Новини Оновлення мапи DeepState
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Рашисти просунулися біля Привілля на Донеччині, - DeepState. МАПА

Війська РФ мають просування у Бахмутському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування військ РФ

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Привілля (Бахмутського району Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Рашисти просунулися біля Іллінівки та в Часовому Яру, - DeepState. МАПИ

Оновлена мапа

Окупанти просунулися біля Привілля

Дивіться: Окупанти просунулися біля Калеників на Донеччині, - DeepState. МАПА

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Донецька область (11642) Бахмутський район (873) Привілля (7) DeepState (577)
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