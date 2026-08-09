2 729 6
Рашисти просунулися біля Іллінівки та в Часовому Яру, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти мають просування у Краматорському та Бахмутському районах Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування військ РФ
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Іллінівки (Краматорський р-н Донецької обл.) та у Часовому Яру. (Бахмутський р-н Донецької обл.)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль