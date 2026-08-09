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Новини Оновлення мапи DeepState
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Рашисти просунулися біля Іллінівки та в Часовому Яру, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти мають просування у Краматорському та Бахмутському районах Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування військ РФ

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Іллінівки (Краматорський р-н Донецької обл.) та у Часовому Яру. (Бахмутський р-н Донецької обл.)", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти просунулися біля Калеників на Донеччині, - DeepState. МАПА

Оновлені мапи

Рашисти просунулися біля Іллінівки

Також дивіться: Ворог просунувся поблизу Костянтинівки на Донеччині та у Залізничному на Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Рашисти просунулися в Часовому Яру

Автор: 

Донецька область (11633) бойові дії (6296) Часів Яр (440) Бахмутський район (872) Краматорський район (1418) Іллінівка (37) DeepState (575)
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