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Новини Оновлення мапи DeepState
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Окупанти просунулися біля Калеників на Донеччині, - DeepState. МАПА

РФ просунулася біля Калеників

Російські окупанти мають просування у Краматорському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування військ РФ

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Калеників (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти намагаються проникати в Лиман за допомогою ДРГ, - Трегубов

Оновлена мапа

РФ просунулася біля Калеників

Також дивіться: Ворог просунувся поблизу Костянтинівки, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (11630) бойові дії (6292) Краматорський район (1416) Каленики (8) DeepState (575)
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Топ коментарі
+8
Не верю. Кацапы потеряли инициативу("это все знают"(с)), война "зашла в глухой угол"(Буданов, мемориз). Кругом сплошное ИПСО, хотя КАБы не мешают ходить в АТБ за яйцами. Все збс.
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08.08.2026 17:21 Відповісти
+5
Чи є ві світі більш тупий і дурний народ чим кацапські варвари ? ні немає ,ви окупували пусте зруйнований населений пункт без людей і що ? ви маєте найбільшу територію в світі 70 % з якої майже не заселена ,за що ви воююте виродки ? здохнути заради кремлівського маняка вбиці ? а хось про якусь "великую русскую культуру " говорить це варвари вбивці ось їхня культура.
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08.08.2026 17:36 Відповісти
+1
А достатня всього навсього смугу 500м завглибки, прикрити дротом з мінами та просипати відпрацьовкою ядерного палива, якої на сховищах зберігання відходів неміряно. Адалі достатньо одного розрахунку дронів на 20км, щоб не підпускати туди техніку для розгородження, бо піхота дохнутиме від радіації. І хрін хто там вже пройде кілька найближчих десятиліть...
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08.08.2026 18:04 Відповісти

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