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Окупанти просунулися біля Калеників на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські окупанти мають просування у Краматорському районі Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування військ РФ
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Калеників (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлена мапа
Топ коментарі
+8 Дан Корвин
показати весь коментар08.08.2026 17:21 Відповісти Посилання
+5 Володимир Омельянов
показати весь коментар08.08.2026 17:36 Відповісти Посилання
+1 walking
показати весь коментар08.08.2026 18:04 Відповісти Посилання
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