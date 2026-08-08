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Новости Обновление карты DeepState
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Оккупанты продвинулись в районе Калеников на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Россия продвинулась в районе Калеников

Российские оккупанты продвигаются в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление войск РФ

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Калеников (Краматорский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Обновленная карта

Россия продвинулась в районе Калеников

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Донецкая область (12992) боевые действия (6536) Краматорский район (1404) Каленики (8) DeepState (572)
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