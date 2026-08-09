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Новости Обновление карты DeepState
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Рашисты продвинулись в районе Ильиновки и в Часовом Яре, - DeepState

Российские оккупанты продвигаются в Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление войск РФ

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ильиновки (Краматорский район Донецкой области) и в Часовом Яре (Бахмутский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продвинулись в районе Калеников в Донецкой области, — DeepState. КАРТА

Обновленные карты

Рашисты продвинулись в районе Ильиновки

Смотрите также: Враг продвинулся вблизи Константиновки в Донецкой области и в Железнодорожном в Запорожской области, — DeepState. КАРТА

Рашисты продвинулись в Часовом Яру

Автор: 

Донецкая область (12995) боевые действия (6540) Часов Яр (436) Бахмутский район (866) Краматорский район (1404) Ильиновка (37) DeepState (573)
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