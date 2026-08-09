Рашисты продвинулись в районе Ильиновки и в Часовом Яре, - DeepState
Российские оккупанты продвигаются в Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление войск РФ
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ильиновки (Краматорский район Донецкой области) и в Часовом Яре (Бахмутский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
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