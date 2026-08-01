Враг продвинулся вблизи Константиновки на Донетчине и в Зализнычном на Запорожье, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, пишет Цензор.НЕТ.
Зафиксировано продвижение оккупантов
"Враг продвинулся вблизи Константиновки (Краматорский район, Донецкая область) и в Зализнычном (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.
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