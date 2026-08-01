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Враг продвинулся вблизи Константиновки на Донетчине и в Зализнычном на Запорожье, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой и Запорожской областях. 

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, пишет Цензор.НЕТ.

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Зафиксировано продвижение оккупантов 

"Враг продвинулся вблизи Константиновки (Краматорский район, Донецкая область) и в Зализнычном (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.

карта

карта

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Автор: 

Донецкая область (12949) Кировоградская область (767) Краматорский район (1386) Голованевский район (2) Константиновка (2088) Зализничное (1) DeepState (567)
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