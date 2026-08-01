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Новини Оновлення мапи DeepState
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Ворог просунувся поблизу Костянтинівки на Донеччині та у Залізничному на Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій та Запорізькій областях. 

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Зафіксовано просування окупантів 

"Ворог просунувся поблизу Костянтинівки (Краматорський район, Донецька область) та у Залізничному (Пологівський район, Запорізька область)", - сказано в повідомленні.

мапа

мапа

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Автор: 

Донецька область (11587) Кіровоградська область (662) Краматорський район (1398) Голованівський район (2) Костянтинівка (623) Залізничне (1) DeepState (569)
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