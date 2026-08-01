Ворог просунувся поблизу Костянтинівки на Донеччині та у Залізничному на Запоріжжі, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій та Запорізькій областях.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Зафіксовано просування окупантів
"Ворог просунувся поблизу Костянтинівки (Краматорський район, Донецька область) та у Залізничному (Пологівський район, Запорізька область)", - сказано в повідомленні.
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