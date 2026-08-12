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Новости Обновление карты DeepState
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Рашисты продвинулись в районе Приволья на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Войска РФ продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление войск РФ

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Приволья (Бахмутского района Донецкой области)", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Рашисты продвинулись в районе Ильиновки и в Часовом Яру, — DeepState. КАРТЫ

Обновленная карта

Оккупанты продвинулись в районе Приволья

Смотрите: Оккупанты продвинулись в районе Калеников в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

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Донецкая область (13004) Бахмутский район (866) Приволье (7) DeepState (575)
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