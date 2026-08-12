Рашисты продвинулись в районе Приволья на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Войска РФ продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление войск РФ
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Приволья (Бахмутского района Донецкой области)", — говорится в сообщении.
Обновленная карта
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