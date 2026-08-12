Звільнено 745 км² та 26 сіл у трьох областях за час наступальної операції ДШВ на Олександрівському напрямку. ВIДЕО

За час масштабної наступальної операції Десантно-штурмових військ (ДШВ) та суміжних підрозділів Сил оборони на Олександрівському напрямку, яка тривала з січня по серпень, вдалося деокупувати 745 квадратних кілометрів території та звільнити 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Про це президент Володимир Зеленський написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Результати наступу та втрати ворога

Зеленський наголосив на високій ефективності та героїзмі українських десантників і суміжних підрозділів, які брали участь у боях.

"За час із січня по серпень цього року наші воїни ДШВ та інших залучених підрозділів провели ефективну наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Завдяки активним діям наших військ вдалося суттєво вдарити по окупаційному контингенту. Російські втрати склали щонайменше 9550 осіб убитими та ще більш ніж 6600 осіб пораненими. Було й поповнення обмінного фонду для України", — зазначив він.

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Деокупація трьох областей та доповідь командування

Ключовим здобутком операції стало визволення значних площ української землі:

Звільнено 745 квадратних кілометрів української території;

Повернуто під контроль України 26 сіл у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

"Ця наша наступальна операція виконана чітко – саме так, як і було визначено. Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, начальник Генштабу Ігор Скибюк та командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол доповіли про результати активних дій і подальші кроки", — додав президент.

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