За время наступательной операции ДШВ на Александровском направлении освобождено 745 км² и 26 сел в трех областях. ВИДЕО

В ходе масштабной наступательной операции Десантно-штурмовых войск (ДШВ) и смежных подразделений Сил обороны на Александровском направлении, которая продолжалась с января по август, удалось деоккупировать 745 квадратных километров территории и освободить 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Результаты наступления и потери противника

Зеленский подчеркнул высокую эффективность и героизм украинских десантников и смежных подразделений, принимавших участие в боях.

"За период с января по август этого года наши воины ДШВ и других задействованных подразделений провели эффективную наступательную операцию на Александровском направлении. Благодаря активным действиям наших войск удалось нанести существенный удар по оккупационному контингенту. Российские потери составили не менее 9550 человек убитыми и еще более 6600 человек ранеными. Было и пополнение обменного фонда для Украины", - отметил он.

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Деоккупация трех областей и доклад командования

Ключевым достижением операции стало освобождение значительных площадей украинской территории:

освобождено 745 квадратных километров украинской территории;

под контроль Украины возвращены 26 сел в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

"Эта наша наступательная операция выполнена четко - именно так, как и было определено. Сегодня Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генштаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол доложили о результатах активных действий и дальнейших шагах", - добавил президент.

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