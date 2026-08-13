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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся у Марковому на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Краматорському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування росіян

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Марковому (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сили оборони звільнили 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку, - DeepState. ПЕРЕЛІК

Оновлена мапа

Ворог просунувся у Марковому

Також дивіться: Рашисти просунулися біля Привілля на Донеччині, - DeepState. МАПА

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Донецька область (11647) бойові дії (6311) Краматорський район (1422) Маркове (5) DeepState (579)
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