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Новости Обновленные карты DeepState
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Россияне продвинулись в районе Белицкого на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление россиян

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Белицкого (Покровский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Обновленная карта

РФ продвинулась в районе Белицкого

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Донецкая область (13015) боевые действия (6561) Покровский район (1827) Белицкое (36) DeepState (578)
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