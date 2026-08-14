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Росіяни просунулися біля Білицького на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування росіян

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Білицького (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Марковому на Донеччині, - DeepState. МАПА

Оновлена мапа

РФ просунулася біля Білицького

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони звільнили 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку, - DeepState. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Донецька область (11659) бойові дії (6315) Покровський район (1836) Білицьке (36) DeepState (580)
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