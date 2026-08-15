УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5690 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
776 0

Росіяни просунулися у Курилівці та Кривій Луці, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Просування росіян

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Курилівці (Куп’янський район Харківської області) та Кривій Луці (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Росіяни просунулися біля Білицького на Донеччині, - DeepState. МАПА

Оновлені мапи

Росіяни просунулися у Курилівці

Росіяни просунулися у Кривій Луці

Читайте: Ворог просунувся у Марковому на Донеччині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (11665) бойові дії (6324) Харківська область (3093) Краматорський район (1427) Куп’янський район (784) Крива Лука (2) Курилівка (1) DeepState (581)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 