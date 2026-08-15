Росіяни просунулися у Курилівці та Кривій Луці, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій та Харківській областях.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування росіян
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Курилівці (Куп’янський район Харківської області) та Кривій Луці (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
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