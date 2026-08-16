Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 467 320 человек (+1 510 за сутки), 12 270 танков, 48 007 артсистем, 25 151 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 467 320 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 467 320 (+1 510) человек
- танков — 12 270 (+1) шт.
- боевых бронированных машин — 25 151 (+7) шт.
- артиллерийских систем — 48 007 (+75) шт.
- РСЗО — 2 034 (+8) ед.
- средства ПВО — 1 570 (+2) ед.
- самолетов — 439 (+0) шт.
- вертолетов — 354 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы — 2 257 (+16) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 463 404 (+1 920) шт.
- крылатые ракеты — 5 007 (+0) шт.
- корабли / катера — 35 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 134 851 (+476) шт.
- специальная техника — 4 535 (+7) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
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