РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10924 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 458 7

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 467 320 человек (+1 510 за сутки), 12 270 танков, 48 007 артсистем, 25 151 ББМ. ИНФОГРАФИКА

"Альфа" СБУ поразила более 10 тысяч оккупантов и стала самой результативной за март

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 467 320 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 467 320 (+1 510) человек
  • танков — 12 270 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин — 25 151 (+7) шт.
  • артиллерийских систем — 48 007 (+75) шт.
  • РСЗО — 2 034 (+8) ед.
  • средства ПВО — 1 570 (+2) ед.
  • самолетов — 439 (+0) шт.
  • вертолетов — 354 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы — 2 257 (+16) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 463 404 (+1 920) шт.
  • крылатые ракеты — 5 007 (+0) шт.
  • корабли / катера — 35 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 134 851 (+476) шт.
  • специальная техника — 4 535 (+7) ед.

Смотрите также: Две российские САУ "Мста-С" превратились в металлолом после ударов дронов подразделений ARES и "Булавы". ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашист показал последствия атаки 7 украинских FPV-дронов: "Расх#ярили блиндаж, все сгорело нах#й". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23956) Генштаб ВС (8609) ликвидация (4524)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 