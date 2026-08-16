Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 467 320 человек (+1 510 за сутки), 12 270 танков, 48 007 артсистем, 25 151 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 467 320 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 467 320 (+1 510) человек

танков — 12 270 (+1) шт.

боевых бронированных машин — 25 151 (+7) шт.

артиллерийских систем — 48 007 (+75) шт.

РСЗО — 2 034 (+8) ед.

средства ПВО — 1 570 (+2) ед.

самолетов — 439 (+0) шт.

вертолетов — 354 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы — 2 257 (+16) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 463 404 (+1 920) шт.

крылатые ракеты — 5 007 (+0) шт.

корабли / катера — 35 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 134 851 (+476) шт.

специальная техника — 4 535 (+7) ед.

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"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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