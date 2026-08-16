Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 467 320 осіб (+1 510 за добу), 12 270 танків, 48 007 артсистем, 25 151 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 467 320 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 467 320 (+1 510) осіб
- танків - 12 270 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 25 151 (+7) од.
- артилерійських систем - 48 007 (+75) од.
- РСЗВ - 2 034 (+8) од.
- засоби ППО - 1 570 (+2) од.
- літаків - 439 (+0) од.
- гелікоптерів - 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 2 257 (+16) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 463 404 (+1 920) од.
- крилаті ракети - 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери - 35 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 134 851 (+476) од.
- спеціальна техніка - 4 535 (+7) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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