Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 467 320 осіб (+1 510 за добу), 12 270 танків, 48 007 артсистем, 25 151 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 467 320 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 467 320 (+1 510) осіб

танків - 12 270 (+1) од.

бойових броньованих машин - 25 151 (+7) од.

артилерійських систем - 48 007 (+75) од.

РСЗВ - 2 034 (+8) од.

засоби ППО - 1 570 (+2) од.

літаків - 439 (+0) од.

гелікоптерів - 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси - 2 257 (+16) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 463 404 (+1 920) од.

крилаті ракети - 5 007 (+0) од.

кораблі / катери - 35 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 134 851 (+476) од.

спеціальна техніка - 4 535 (+7) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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