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Зеленский заслушал доклады Драпатого и Хмары: усиливаем направления Славянска и Константиновки, есть потребность в дронах. ВИДЕО

драпатий

Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах совещания с военным командованием, в частности об усилении направлений Славянска и Константиновки, а также о потребности армии в дополнительном финансировании.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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О фронте

По словам президента, по докладу главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого были определены шаги и средства для усиления направлений Славянска и Константиновки. Зеленский поблагодарил подразделения, которые уничтожают оккупантов и противодействуют российским штурмам и "просачиванию".

"Я рассчитываю, что сейчас, в августе, будет уничтожено не менее 30 тысяч оккупантов", - заявил глава государства.

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О дронах и финансировании армии

  • Президент сообщил, что обсудил с министром обороны Евгением Хмарой потребности армии в дронах и технологической составляющей. По его словам, отдельно и с министром, и на Ставке подробно рассмотрели вопрос финансирования армии.

Зеленский отметил, что дефицит средств необходимо максимально покрыть: в первом полугодии расходы были значительно выше, поэтому поиск дополнительного финансирования стал новым вызовом. Президент сообщил, что Украина будет вести переговоры с партнерами, а также рассчитывает на слаженную работу правительства и парламента для обеспечения армии необходимыми средствами.

"Технологичность нашей армии, наших оборонных операций должна и в дальнейшем расти. И только так", - резюмировал он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25521) Драпатый Михаил (83) война в Украине (8964) Хмара Евгений (40)
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Топ комментарии
+3
А де мільярд дронів , клоун?
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14.08.2026 21:39 Ответить
+2
Скоро будуть повідомлення--президент був бані,помився. Да проводьте наради,зустрічі іт.іш ,але для чого так піаритись Гидко бачити і чути таке І так кожний день
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14.08.2026 21:45 Ответить

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