Зеленський заслухав доповіді Драпатого та Хмари: Посилюємо напрямки Слов’янська та Костянтинівки, є потреба в дронах

Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки наради з військовим командуванням, зокрема щодо посилення напрямків Слов'янська та Костянтинівки, а також про потребу армії в додатковому фінансуванні.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Про фронт

За словами президента, за доповіддю головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого визначили кроки й засоби для посилення напрямків Слов'янська та Костянтинівки. Зеленський подякував підрозділам, які знищують окупантів і протидіють російським штурмам та "просочуванню".

"Я розраховую, що зараз, у серпні, буде не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів", — заявив глава держави.

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Про дрони та фінансування армії

Президент повідомив, що обговорив із міністром оборони Євгеном Хмарою потребу армії в дронах і технологічній складовій. За його словами, окремо і з міністром, і на Ставці детально розглянули питання фінансування армії.

Зеленський зазначив, що дефіцит коштів потрібно максимально закрити: у першому півріччі витрати були значно більшими, тож пошук додаткового фінансування став новим викликом. Президент повідомив, що Україна вестиме перемовини з партнерами, а також розраховує на злагоджену роботу уряду й парламенту для забезпечення армії необхідними коштами.

"Технологічність нашої армії, наших оборонних операцій повинна й надалі зростати. І тільки так", — резюмував він.

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