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Зеленський заслухав доповіді Драпатого та Хмари: Посилюємо напрямки Слов’янська та Костянтинівки, є потреба в дронах

драпатий

Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки наради з військовим командуванням, зокрема щодо посилення напрямків Слов'янська та Костянтинівки, а також про потребу армії в додатковому фінансуванні.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Про фронт

За словами президента, за доповіддю головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого визначили кроки й засоби для посилення напрямків Слов'янська та Костянтинівки. Зеленський подякував підрозділам, які знищують окупантів і протидіють російським штурмам та "просочуванню".

"Я розраховую, що зараз, у серпні, буде не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів", — заявив глава держави.

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Про дрони та фінансування армії

  • Президент повідомив, що обговорив із міністром оборони Євгеном Хмарою потребу армії в дронах і технологічній складовій. За його словами, окремо і з міністром, і на Ставці детально розглянули питання фінансування армії.

Зеленський зазначив, що дефіцит коштів потрібно максимально закрити: у першому півріччі витрати були значно більшими, тож пошук додаткового фінансування став новим викликом. Президент повідомив, що Україна вестиме перемовини з партнерами, а також розраховує на злагоджену роботу уряду й парламенту для забезпечення армії необхідними коштами.

"Технологічність нашої армії, наших оборонних операцій повинна й надалі зростати. І тільки так", — резюмував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26670) Драпатий Михайло (84) війна в Україні (9012) Хмара Євгеній (40)
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Топ коментарі
+10
А де мільярд дронів , клоун?
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14.08.2026 21:39 Відповісти
+7
Скоро будуть повідомлення--президент був бані,помився. Да проводьте наради,зустрічі іт.іш ,але для чого так піаритись Гидко бачити і чути таке І так кожний день
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14.08.2026 21:45 Відповісти
+3
Фінансування від Оманського зеленського для Захисників України, надійшло лише на 17% від потреби!! З 8 операторів дронів, працює лише ОДИН, бо коштів на 7 операторів немає, ЧОМУСЬ??
А Оманський зеленський, все про що попало ротом гундосить, з 2019 року!!
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14.08.2026 21:52 Відповісти

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